Floor Curling Cezaevlerinde: Erzurum'da 371 Hükümlü Sporla Tanıştı

Erzurum'da pilot uygulama kapsamında hükümlülere floor curling eğitimi verildi

MUHAMMET MUTAF - Türkiye'de ilk kez Erzurum'da başlatılan uygulamayla Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 371 hükümlü, 'floor curling' eğitimi alarak yeni bir sporla tanıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Curling Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında hükümlülere yönelik iyileştirme faaliyetleri kapsamında imzalanan 'Floor Curling İşbirliği Protokolü' çerçevesinde eğitimler yürütüldü.

Sporun birleştirici ve rehabilite edici yönüne odaklanan programda, bir ay süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından hükümlüler cezaevinde kurulan platformda floor curling oynama fırsatı buldu. İlgi duyan hükümlülerin katılımıyla düzenlenen 'Floor Curling Final Turnuvası' ile süreç tamamlandı; turnuvada başarı gösterenler kupalarını aldı ve bu etkinlik hükümlülere farklı bir deneyim sundu.

Floor curling, buzlu veya düz kapalı alanlarda oynanabilen bir curling alt branşı olup, oyuncuların küçük disk veya taşları hedefe doğru itip yönünü kontrol etmesini gerektiriyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir: 'Rehabilitasyon önceliğimiz'

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin önemine dikkat çekti. Aydemir, 'Türkiye Curling Federasyonunun destekleri bizim için önemli. Adalet Bakanlığımız ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün hükümlülerimizin rehabilitasyonu konusunda verdiği önem ve ehemmiyeti, tüm illerimizde hassasiyetle ve bu projeleri artırarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun da bir örneği burada gerçekleşti.' dedi.

Aydemir uygulamanın hükümlüler üzerindeki etkisini şöyle özetledi: 'Buraya gelince çok daha iyi gördük ki hükümlülerimizde ciddi bir hayat sevincine sebebiyet verdiğini, birliktelik ruhunun geliştiğini, sporun birleştirici ruhunun kendi bünyesinde var olduğunu, ıslah yönünün katkısının çok yüksek olduğunu bizzat müşahede ettik. Çok keyifli maçlar oldu. Hükümlülerimizin rehabilitasyon ve ıslahında bunlara önem veriyoruz. Bunları geliştirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hatta öyle bir süreç öngörüyoruz ki burada bu sporla birlikte belki de dünya şampiyonları, Türkiye şampiyonları çıkacak. Bir sonraki hedefimizde lisanslı oyuncular olmasını arzu ediyoruz.'

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: 'Dünyada ilk kez cezaevinde turnuva'

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ise sporun yalnızca performans odaklı olmadığını vurguladı. Şebin, 'İnsanın olduğu her yere gidip bu sporu yaygınlaştırma ve floor curling yaptırmanın en büyük hedeflerinden biri bu. Buradaki insanlarımızın psikolojik noktada gelişimini sağlaması, moral motivasyonun daha üst seviyede olabilmesi için dünyada bir sosyal hayatın olduğunu, bunun hatırlatılması noktasında bu insanlarımıza moral motivasyon olsun diye biz buradayız.' diye konuştu.

Şebin, projenin önemine dair şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bu dünyada ilk kez yapılan bir şey. Bu çok önemsenmesi ve takdir edilmesi gereken bir durum. Türkiye'de diğer illerdeki cezaevlerine örnek teşkil edebilmesi gereken bir organizasyon. Çok büyük bir masrafı yok, devletimiz bu noktada her türlü desteği sağlıyor. Biz malzemeyi alıp getirdik. Floor curling dünyada artık uluslararası olmaya başladı. Türkiye'de bunun öncülerinden olan ülke. Dünya Curling Federasyonu Kongresinde biz bunu cezaevinde yaptığımızı dediğimiz zaman çok ilgilerini çekti.'

Şebin sözlerini, hükümlülerin etkinlikten edindikleri motivasyona dikkat çekerek tamamladı: 'Buradaki insanların yarışan ya da yarışmayan arkadaşların gözüne baktığınız zaman o mutluluğu göreceksiniz, onlara bir motivasyon oldu. Bütün bir hayatın dışına çıkıp burada bir müsabakaya hem seyirci hem de aktif olarak katılım noktasında gördüğümüz zaman insanların hayata bakış açısı değişiyor. Bunlar sonuçta bizim insanımız. Bizim bunlara sahip çıkma noktasında bunları motive etmemiz lazım.'

Proje, cezaevlerinde sporun yaygınlaştırılması ve hükümlülerin topluma yeniden kazanılması hedefiyle benzer uygulamaların diğer illere yaygınlaştırılmasının planlandığını ortaya koydu.

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da başlatılan uygulamayla Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 371 hükümlü, "floor curling" eğitimi alarak yeni bir sporla tanıştı.