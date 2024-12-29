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Florida'da İtfaiye Aracı ile Tren Çarpıştı: 15 Yaralı

Florida'da itfaiye aracıyla trenin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Olayda 3 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 01:14
Florida'da İtfaiye Aracı ile Tren Çarpıştı: 15 Yaralı

Florida'da Korkunç Kaza: 15 Yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde, bu sabah meydana gelen kazada, yolcu treni ve itfaiye aracı kafa kafaya çarpıştı. Delray Beach kentinde yaşanan olayda, toplamda 15 kişi yaralandı; bunlardan 3'ü itfaiye görevlisi.

Kaza Detayları ve Yaralılar

Florida polisi, Brightline adlı yolcu treninin, Orlando ile Miami arasında sefer yaparken bir itfaiye aracıyla çarpıştığını bildirdi. Çarpışma sonucunda itfaiye aracında bulunan 3 itfaiyeci ve trende seyahat eden 12 kişi yaralandı. Yaralıların, hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri ve Görseller

Kazaya ait internette paylaşılan görsellerde, yüksek hızlı yolcu treninin lokomotif kısmında büyük hasar meydana geldiği ve kondüktör kabininin camlarının kırıldığı görülüyor. Görgü tanıkları, kaza sonrası itfaiye aracının iki parçaya ayrıldığını ve bazı parçalarının trenin lokomotifine sıkıştığını aktardı. Ayrıca, araçta mahsur kalan itfaiyecilerin diğer meslektaşları tarafından güçlükle kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Önceki Kaza ve Soruşturmaların Devamı

Yerel yetkililer, bu yılın başında aynı yerde, aynı işletmeye ait iki ayrı trenin karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yeni kazayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

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