Florida'da Kasırga Alarmı: Milton Kategorisi 5'e Yükseldi

Milton Kasırgası Florida'ya Yaklaşıyor

ABD'nin Florida eyaletinde, Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükseldiği bildirildi. Eyalet yetkilileri, can ve mal kaybını önlemek amacıyla peş peşe tahliye emirleri yayınladı.

Yetkililerden Uyarı

Florida Acil Durum Yönetimi Müdürü Kevin Guthrie, basın toplantısında kasırga hakkında önemli uyarılarda bulundu. Guthrie, "Tampa Körfezi bölgesindeyseniz, derhal tahliye olunması gerekiyor," dedi.

Guthrie, bölgenin zamanında terk edilmesi durumunda, yüksek dalgalar nedeniyle yaşanabilecek ölümlerin %100 önlenebileceğini vurguladı.

Tahliyeler ve Hazırlıklar

Yetkililer, tahliye emirinin Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirterek, eyalet sakinlerinden afet çantası hazırlamalarını istedi. Çantada bulunması gerekenlerin arasında su, yiyecek, ilaç ve pillerin yer aldığı belirtildi.

Kasırganın Gücü ve Etkileri

Ulusal Kasırga Merkezi, Milton'un Meksika Körfezi'nde hızla güçlendiğini duyurarak, çarşamba akşamı "yaşamı tehdit eden" bir kasırga olarak karaya ulaşacağını öngördü. Ayrıca bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde yıkıcı dalgalar bekleniyor.

Biden'ın Acil Durum İlanı

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Helene Kasırgası'nın etkilerinin devam ettiği Florida için acil durum ilanını onayladı. Helene Kasırgası, 26 Eylül'de Florida'nın kuzeybatı kıyılarını vurmuş, birçok eyalette elektrik kesintilerine neden olmuştu.

Sonuç

Florida eyaleti, Milton Kasırgası'nın etkisi altında kalmadan önce önlemler alarak, geçmişte yaşanan kayıpları en aza indirmeye çalışıyor.