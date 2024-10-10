Florida'da Milton Kasırgası: Elektriksiz Kalan 2.6 Milyon Kişi

Florida'da Milton Kasırgası Etkisini Gösterdi

ABD'nin Florida eyaletinde, Siesta Key bölgesinde 3. kategori olarak karaya vuran Milton Kasırgası, etkileri ile bölgedeki yaşamı alt üst etti. Kasırga nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Ulusal Kasırga Merkezi Uyardı

Ulusal Kasırga Merkezi, günlerdir Florida'nın farklı bölgelerini etkileyebileceği öngörülen Milton Kasırgası hakkında resmi bir açıklama yayınlayarak, kasırganın Siesta Key bölgesinde karaya vurduğunu duyurdu. Kasırganın karaya çıkmasının ardından şiddetinin zamanla azalarak 1. kategoriye düştüğü belirtildi.

Tahliye Uyarıları ve Elektrik Kesintileri

Tampa ve St. Petersburg’da yaşayanlara, "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" yayılması nedeniyle acilen güvenli alanlara geçmeleri tavsiye edildi. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage adlı internet sitesi, kasırga nedeniyle yaklaşık 2.6 milyon kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

İçme Suyu ve Yapısal Hasar

Kasırga, St. Petersburg bölgesindeki su şebekesine zarar verdi ve bu nedenle içme suyu hizmetleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkıldı, yapılar hasar gördü.

Can Kaybı ve Kasırga Gücü

St. Lucie bölgesinde ise Şerif Keith Pearson, bölgede can kaybı bildirdi, ancak daha fazla bilgi vermedi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın 'en güçlüsü' olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Başkan Joe Biden, kasırga ile ilgili olarak, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." açıklamasında bulundu.

Milton Kasırgası, kısa süre önce Florida'da 227 kişinin ölümüne neden olan Helene Kasırgası'nın ardından gelerek, bölgedeki felaketlerin artmasına yol açtı.