Florida'da Timsah Saldırısı: Kadın Yaralandı

Florida'da kano yaparken timsah saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:54
Florida'da Timsah Saldırısı: Kadın Yaralandı

Florida'da Timsah Saldırısı Şok Etti

ABD'nin Florida eyaletinde, bir nehirde kano yaparken timsah saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı. Olay, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından doğrulandı ve kadının dirseğinden yaralandığı bildirildi.

Olay ve Kurtarma Süreci

Olay anında çevrede bulunan kişiler, yaralı kadına hızlı bir şekilde yardım ederek kıyıya taşıdı. Polk ilçe itfaiyesine bağlı ekipler, vatandaşların sağladığı koordinatlar sayesinde kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı kadın, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Florida'da Timsah Saldırıları

Florida, ABD'de timsah saldırılarıyla en çok bilinen eyaletlerden biri olarak dikkat çekiyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, timsahların neden olduğu ciddi yaralanma vakalarının mevcut olduğunu ancak bu tür olayların sık rastlanmadığını belirtiyor.

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