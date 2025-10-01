Florida'da Victor Tony Jones idam edildi — 35 yıllık cinayetten hüküm

Florida'da Victor Tony Jones idam edildi

35 yıl önceki cinayet nedeniyle cezası infaz edildi; eyaletteki idam sayısı arttı

NBC News'un haberine göre, Victor Tony Jones 1990'da çalıştığı iş yerinde yaptığı soygun sırasında iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldürdü.

Olay yerinde ağır yaralı yakalanan Jones, 1993'te iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygundan suçlu bulunarak idama çarptırıldı.

Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle infaz edilen Jones'un cezasıyla, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Bu yıl, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği dönem olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 34 kişi idam edilirken, yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması planlanıyor.