Florida Sokaklarında Maymun Alarmı: Yetkililer Uyarıyor!

Florida'da Sokaklarda Maymun Alarmı

ABD'nin Florida eyaletinde, Orange City sokaklarında çok sayıda maymun görüldüğü bildirildi. Polis yetkilileri, bu durumla ilgili olarak halkı uyararak, maymunlara yaklaşmamaları ve onları beslememeleri gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden Önemli Uyarı

Yapılan açıklamada, hayvanları görenlerin Florida Balık ve Yaban Hayatını Koruma Komisyonu ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi. Ancak, hangi tür maymunların görüldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Görgü Tanıkları Olayı Paylaşıyor

Olayla ilgili bilgi veren görgü tanığı Colin Innes, CBS News'e verdiği demeçte; "Yolda ilerlerken ağaçta bir maymun gördüm. Yaklaştıkça benden yaklaşık 30 metre uzakta bir maymunun olduğunu fark ettim. Bu, burada düzenli olarak görebileceğiniz bir şey değil. Şok oldum." dedi.

Yabani Maymunları Beslemek Yasak

Florida Balık ve Yaban Hayatını Koruma Komisyonu, 2017 yılında yabani maymunları beslemenin yasaklandığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu tür yasaklarla, hem hayvanların hem de insanların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.