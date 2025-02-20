FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarını Modernize Edecek

FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarının Modernizasyonu İçin Güçlerini Birleştiriyor

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarının modernizasyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Bu önemli adım, Abu Dabi'de gerçekleştirilen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, bölgenin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşması ile resmiyet kazandı.

Modernizasyon Projesinin Detayları

EDGE'ye bağlı öncü kuruluş AL TAIF ile imzalanan iyi niyet sözleşmesi, FNSS'nin tekerlekli ve paletli zırhlı muharebe araçları konusundaki uzmanlığını kapsıyor. Anlaşma sayesinde, BAE Silahlı Kuvvetleri’nin BMP-3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlarının modernizasyonu hedeflenirken, bu araçların operasyonel hazırlık seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

Anlaşma, AL TAIF Üst Yöneticisi Rashed Al Kaabi ve FNSS Genel Müdürü Kadir Nail Kurt tarafından imzalandı. İki şirketin işbirliği ile yaklaşık 615 BMP-3 ZPT aracı, mevcut teknolojik standartlara uygun hale getirilecektir. Modernizasyon sürecinde, araçların mekanik, elektrik ve elektronik sistemleri geliştirilecek ve en son teknolojilerle donatılacaktır.

Hedefler ve İleri Teknolojiler

Rashed Al Kaabi, FNSS'nin modernizasyon konusundaki uzmanlığı ile bakım onarım konusundaki deneyimlerini birleştirerek BAE Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı filosunun ömrünü ve etkinliğini artırmayı planladıklarını belirtti.