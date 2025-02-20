FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarını Modernize Edecek

FNSS, BAE'nin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarının modernizasyonu için EDGE ile işbirliğine gitti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:11
FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarını Modernize Edecek

FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarının Modernizasyonu İçin Güçlerini Birleştiriyor

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarının modernizasyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Bu önemli adım, Abu Dabi'de gerçekleştirilen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, bölgenin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşması ile resmiyet kazandı.

Modernizasyon Projesinin Detayları

EDGE'ye bağlı öncü kuruluş AL TAIF ile imzalanan iyi niyet sözleşmesi, FNSS'nin tekerlekli ve paletli zırhlı muharebe araçları konusundaki uzmanlığını kapsıyor. Anlaşma sayesinde, BAE Silahlı Kuvvetleri’nin BMP-3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlarının modernizasyonu hedeflenirken, bu araçların operasyonel hazırlık seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

Anlaşma, AL TAIF Üst Yöneticisi Rashed Al Kaabi ve FNSS Genel Müdürü Kadir Nail Kurt tarafından imzalandı. İki şirketin işbirliği ile yaklaşık 615 BMP-3 ZPT aracı, mevcut teknolojik standartlara uygun hale getirilecektir. Modernizasyon sürecinde, araçların mekanik, elektrik ve elektronik sistemleri geliştirilecek ve en son teknolojilerle donatılacaktır.

Hedefler ve İleri Teknolojiler

Rashed Al Kaabi, FNSS'nin modernizasyon konusundaki uzmanlığı ile bakım onarım konusundaki deneyimlerini birleştirerek BAE Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı filosunun ömrünü ve etkinliğini artırmayı planladıklarını belirtti.

Kadir Nail Kurt ise FNSS'nin, çeşitli dost ve müttefik ordulara yönelik modernizasyon programlarını başarıyla tamamladığını vurgulayarak, "FNSS, yeni nesil araç geliştirme konusundaki uzmanlığını kullanarak, kullanıcı gereksinimlerine uygun sürdürülebilirlik programları için yenilikçi çözümler sunmaktadır,"

Gelecek İşbirliği Fırsatları

BMP-3 modernizasyon projesinin yanı sıra, AL TAIF ve FNSS, BAE Silahlı Kuvvetleri'ne daha fazla destek sağlamak amacıyla geniş işbirliği fırsatları da değerlendireceklerini belirttiler.

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetlerinin BMP-3...

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetlerinin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarının modernizasyonuna katkı sağlayacak. FNSS, IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE'ye bağlı öncü kuruluş AL TAIF ile iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye, AL TAIF Üst Yöneticisi Rashed Al Kaabi (sağda) ile FNSS Genel Müdür ve Üst Yöneticisi Kadir Nail Kurt (solda) imza attı.

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetlerinin BMP-3...

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetlerinin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarının modernizasyonuna katkı sağlayacak. FNSS, IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE'ye bağlı öncü kuruluş AL TAIF ile iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye, AL TAIF Üst Yöneticisi Rashed Al Kaabi (sağda) ile FNSS Genel Müdür ve Üst Yöneticisi Kadir Nail Kurt (solda) imza attı.

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FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarını Modernize Edecek
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