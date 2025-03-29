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Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Alptuğ P. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:52
Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen bir kazada, bir motosiklet otomobille çarpıştı. Hülya Ö. (62) yönetimindeki 35 CFY 712 plakalı otomobil, Alptuğ P. (23) idaresindeki 41 ATZ 765 plakalı motosiklet ile Mustafa Kemal Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alptuğ P., kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hülya Ö. ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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