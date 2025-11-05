Folkart Arsa Dikili: 518 Villa İmarlı Parsel Satışta

Folkart, Dikili'de altyapısı tamamlanmış 200 bin m² alanda 518 villa imarlı parseli esnek ödeme koşullarıyla satışa sundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:19
Folkart Arsa Dikili satışa çıktı

Folkart, İzmir ve çevresinde gerçekleştirdiği markalı projelerin ardından arsa yatırımında da sahneye çıktı. Folkart Arsa Dikili, 200 bin metrekarelik alanda, altyapısı tamamlanmış, villa imarlı ve tapulu 518 bağımsız parseli esnek ödeme koşullarıyla satışa sundu.

Proje detayları

Projede yer alan arsalar 300-600 metrekare arasında değişen büyüklüklerde olup doğayla uyumlu ve planlı bir yaşam alanı hedefleniyor. Altyapı çalışmaları; elektrik, su, kanalizasyon, internet, yol ve yağmur suyu hattı şeklinde planlanmış olup tamamlanma tarihinin Mart 2027 olması öngörülüyor. Arsalar, Çandarlı merkezine 4 kilometre, Akvaryum Koyu’na 4 kilometre ve İzmir’e 85 kilometre uzaklıkta konumlanıyor; mavi bayraklı plajlara yakınlığı projeyi hem yatırım hem yaşam açısından cazip kılıyor.

Fiyatlar ve ödeme koşulları

Arsalar, büyüklük ve konumlarına göre 3 milyon 790 bin TLden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ödeme seçenekleri arasında 12, 18 ve 24 ay vadeler yer alıyor; peşin alımlarda ise %20'ye varan indirim avantajı sağlanıyor.

Yatırımcıya villa inşa opsiyonları

Arsayı satın alan yatırımcılar, isterlerse mimari bütünlüğün korunması amacıyla Folkart tarafından hazırlanan çizimler ve planlar arasından seçim yapabilecek. Villalar, yatırımcının tercihine göre çelik konstrüksiyon veya betonarme olarak inşa edilebilecek. Folkart, villa yapım sürecinde yatırımcıları tecrübeli ve güvenilir anlaşmalı firmalara yönlendirirken süreci denetim altında tutacak. Folkart tarafından çizilmiş, güvenilir bir firma tarafından inşa edilecek çelik konstrüksiyon villaların fiyatları; (2+1), (3+1), (4+1) büyüklük ve konumlarına göre günümüz değerlemesinde 4 milyon 500 bin TL ile 6 milyon TL arasında değişecek. Böylece arsa fiyatı eklendiğinde, bahçeli 3+1 veya farklı seçeneklerde villalar elde edilebilecek.

Sosyal donatılar

Proje sosyal donatıları arasında basketbol ve tenis sahaları, çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor. Bu donatılar, Folkart Arsa Dikili'yi teknik planlamanın ötesinde planlı bir yerleşim anlayışı sunan bir projeye dönüştürüyor.

Folkart'ın hedefi

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, projenin satışa sunulmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Folkart Arsa modeliyle yatırımcıların yalnızca arazi değil, değeri tanımlanmış, geleceği öngörülebilen bir mülk sahibi olmasını sağlıyoruz. Böylece yatırımcıyı doğru yönlendiriyor, kenti koruyan, planlı gelişimi merkeze alan bir arsa kültürü oluşturuyoruz".

Mesut Sancak ayrıca şöyle konuştu: "Yatırımcının en büyük endişesi olan ‘belirsizlik’ faktörünü ortadan kaldırarak, gayrimenkul sektöründe kurumsal denetimin yeni bir uzantısını oluşturuyoruz. Kontrolsüz, plansız ve denetimsiz şekilde yürüyen arsa satışlarının hem yatırımcıları mağdur ettiğini, hem de kentleşme dengesini bozduğunu biliyoruz. Biz, bu tabloyu tersine çevirmek için hareket ediyoruz. Amacımız yalnızca arsa sunmak değil; geleceğin yerleşim alanlarının planlı temellerini bugünden atmak. Kısacası, biz bu proje ile hem yatırımcıyı hem kenti koruyan, güveni, şeffaflığı ve planlı gelişimi merkeze alan yeni bir arsa kültürü inşa ediyoruz."

