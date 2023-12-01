Fon Vurgununda Son Dakika Gelişmesi: Semih Kaya'ya Zorla Getirilme Kararı Şoku

"Yüksek fon getirisi dolandırıcılığı" olarak devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi ünlü isimler ve iş insanlarının yer aldığı davada banka müdürü Seçil Erzan'ın iki defa ifadesine başvuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Seçil Erzan bazı isimleri söylemekten korktuğunu belirtti. İkinci kez ifadesi alındığında ise Erzan saklı tuttuğu bazı isimleri açıkladı.





Semih Kaya'dan Yakamı Kurtaramadım

Yaşanan son gelişmelere göre ise Erzan ifadesinde eski futbolcu Semih Kaya ile menajeri hakkında söylemde bulundu. Erzan'ın ifadesi sonucu tanınan futbolcu ve menajeri Fırat Özdemir hakkında zorla getirilme kararı verildi. Seçil ifadesinde Semih Kaya için, "Parasını vermeme rağmen yakamı kurtaramadım. Beni sürekli tehdit etti." şeklinde konuştu.

Erzan'ın yüksek fon getirisi vaadi ile para aldığı isimlerden olan Semih Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini belirttiği, "Aldığımı kendisine geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım. Bana bu parayı vermek zorundasın dedi. Senden bu parayı ne olursa olsun alacağım dedi. Semih Kaya’ya verdiğim parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım." şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.

Tehditlerin Ardı Kesilmedi

Seçil Erzan ifadesinde Semih Kaya'da aldığı parayı geri vermesine rağmen tehditlerin bitmediğini söyledi. Erzan ifadesinde Semih Kaya ve menajerinin evine kadar giderek tehditlerini sürdürdükleri iddiasında bulundu.