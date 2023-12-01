Fon Vurgununda Son Dakika Gelişmesi: Semih Kaya'ya Zorla Getirilme Kararı Şoku

Fon vurgunu davasında 20 kasım tarihinde Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Uzun süreli sorgulamaların devam ettiği duruşmanın ardından Seçil Erzan'ın ifadesinde yer alan Semih Kaya için zorla getirilme karar verildi. Erzan ifadesinde "Parasını vermeme rağmen yakamı kurtaramadım. Beni sürekli tehdit etti." dedi Semih Kaya ile menajeri hakkında zorla getirilmesi kararı çıktı.

Fon Vurgununda Son Dakika Gelişmesi: Semih Kaya'ya Zorla Getirilme Kararı Şoku
Yayın Tarihi:

"Yüksek fon getirisi dolandırıcılığı" olarak devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi ünlü isimler ve iş insanlarının yer aldığı davada banka müdürü Seçil Erzan'ın iki defa ifadesine başvuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Seçil Erzan bazı isimleri söylemekten korktuğunu belirtti. İkinci kez ifadesi alındığında ise Erzan saklı tuttuğu bazı isimleri açıkladı. 

semih-kaya

Semih Kaya'dan Yakamı Kurtaramadım

Yaşanan son gelişmelere göre ise Erzan ifadesinde eski futbolcu Semih Kaya ile menajeri hakkında söylemde bulundu. Erzan'ın ifadesi sonucu tanınan futbolcu ve menajeri Fırat Özdemir hakkında zorla getirilme kararı verildi. Seçil ifadesinde Semih Kaya için, "Parasını vermeme rağmen yakamı kurtaramadım. Beni sürekli tehdit etti." şeklinde konuştu.

Erzan'ın yüksek fon getirisi vaadi ile para aldığı isimlerden olan Semih Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini belirttiği, "Aldığımı kendisine geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım. Bana bu parayı vermek zorundasın dedi. Senden bu parayı ne olursa olsun alacağım dedi. Semih Kaya’ya verdiğim parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım." şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.

Tehditlerin Ardı Kesilmedi

Seçil Erzan ifadesinde Semih Kaya'da aldığı parayı geri vermesine rağmen tehditlerin bitmediğini söyledi. Erzan ifadesinde Semih Kaya ve menajerinin evine kadar giderek tehditlerini sürdürdükleri iddiasında bulundu. 

Öne Çıkanlar
Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı'dan güzel haber geldi! Bu illerde yüzler gülüyor Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı'dan güzel haber geldi! Bu illerde yüzler gülüyor
Köylü kadınların taş gibi yoğurt mayalama sırrı ortaya çıktı! Böyle yapınca bir damla sulanmıyor Köylü kadınların taş gibi yoğurt mayalama sırrı ortaya çıktı! Böyle yapınca bir damla sulanmıyor
Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor
Çok Okunanlar
Emekli maaşı 7500 TL üzeri olanlar için yeni maaş tablosu Emekli maaşı 7500 TL üzeri olanlar için yeni maaş tablosu New York Times Gündemi Değiştirecek Belgeyi Paylaştı: Kod Adı &quot;Eriha Duvarı&quot; İsrail Sır Gibi Saklıyordu Artık Deşifre Oldu! New York Times Gündemi Değiştirecek Belgeyi Paylaştı: Kod Adı &quot;Eriha Duvarı&quot; İsrail Sır Gibi Saklıyordu Artık Deşifre Oldu! Zehir Tacirlerine Operasyon: &quot;Narkogüç-38&quot; Operasyonu ile 1 Ton 719 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi Zehir Tacirlerine Operasyon: &quot;Narkogüç-38&quot; Operasyonu ile 1 Ton 719 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi Ateşkes Sona Erdi Gazze'de Savaş Yeniden Alevlendi Ateşkes Sona Erdi Gazze'de Savaş Yeniden Alevlendi Malatya'da Korkutan Deprem! 4,8 Şiddetinde Oldu İl ve İlçelerde Hissedildi! Malatya'da Korkutan Deprem! 4,8 Şiddetinde Oldu İl ve İlçelerde Hissedildi!