FoodGuard: Yapay Zeka ile Gıda İsrafına Akıllı Çözüm

Yaşar Üniversitesi'nin Green Minds ekibi, yapay zeka destekli FoodGuard uygulamasıyla EIT Food'un Waste-to-Value finaline kaldı. Final 11 Kasım 2025'te İstanbul'da.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:26
Green Minds'in FoodGuard'ı EIT Food'un finaline yükseldi

Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Green Minds ekibi, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü'nün gıda ayağı EIT Food tarafından yürütülen Waste-to-Value programında finale kaldı. Öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka destekli gıda takip uygulaması FoodGuard, gıda israfını azaltmayı hedefliyor.

Akıllı gıda takip uygulaması

Endüstri Mühendisliği öğrencileri Deniz Bulduk, İldem Minel Güler, Müfide Defne Akbay, Güzin Yağmur Hızlı ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Beyza Türk'ten oluşan finalist ekip, FoodGuard ile son kullanma tarihi tahmini, eldeki gıdalara uygun tarif önerileri, süresi yaklaşan ürünlerin yeniden değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik içgörülerini tek platformda bir araya getiriyor. Proje, Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Eftymia Staiou mentörlüğünde geliştirildi.

Yaşar Üniversitesi dört takımla finalde

Yaşar Üniversitesi, öğrencilerinin geliştirdiği projelerle ve akademisyenlerinin verdiği mentörlük desteğiyle programın finalinde güçlü bir temsil sağlayacak. Finale kalan 10 ekipten dördünde üniversite aktif rol oynuyor. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Green Minds ekibine ek olarak; Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel mentörlüğündeki Waste2Biotech, Alperen Kızılkulak mentörlüğündeki WaViva ve Başak Kaftan mentörlüğündeki Foodies takımları da İstanbul finaline kalmayı başardı.

Program, katılım ve ödüller

Program, Foodback, Polonya Bilimler Akademisi Gıda Araştırma Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Tarım Teknoloji Merkezi iş birliğinde, EIT Food desteğiyle yürütüldü ve Nisan 2025'te başladı. Avrupa ve Türkiye genelinden 33 üniversiteden 100'ün üzerinde öğrenci programa katıldı. Katılımcılar yedi ay boyunca girişimcilik eğitimleri alarak mentörlerle birlikte prototiplerini geliştirdi.

23 ekip arasından finale kalan 10 grup, projelerini 11 Kasım 2025'te Impact Hub İstanbul'da jüriye sunacak. Finalde birinciye 1.500 avro, ikinciye 1.000 avro, üçüncüye ise 500 avro ödül verilecek.

