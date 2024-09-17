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Foodiefest 2023: Gastronomi ve Müzik Coşkusu Başlıyor

Foodiefest, 29 Eylül'de LifePark'ta gastronomi ve müziği bir araya getiriyor. Hayvansever lezzetler ve ünlü sanatçılar sahne alacak!

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:00
Foodiefest 2023: Gastronomi ve Müzik Coşkusu Başlıyor

Foodiefest 2023: Bir Yıl Daha Başlıyor

Foodiefest, gastronomi ve müzik severleri buluşturacak olan önemli bir etkinlik olarak 29 Eylül tarihinde yeniden kapılarını açacak. Yoğun ilgi üzerine düzenlenen bu festival, LifePark'ta gerçekleştirilecek.

Lezzet Dolu Bir Gün

Festival süresince, 50'den fazla farklı mutfaktan seçim yapılabilecek. Ziyaretçiler, hamburger, hotdog, kokoreç, tantuni gibi sokak lezzetlerinin yanı sıra vegan alternatiflere de ulaşma şansı bulacak.

Müzik Dinletileri

Etkinlikte, ünlü sanatçılar Cem Yenel, Melis Fis, Emre Fel, Yeni Türkü ve Mirkelam sahne alacak. Katılımcılar, hem lezzet hem de müzik açısından unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Daha Fazla Bilgi İçin

Festival hakkında daha fazla bilgi almak için www.lifepark.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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