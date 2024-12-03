Forex Dolandırıcılığında 17 Kişi Gözaltında

Forex Yatırımı Vaadiyle Dolandırıcılık Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, Forex yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu dava, yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırıcılık yapıldığına dair gelen ihbarlar sonucu başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplam 18 kişi için gözaltı kararı çıkarttı; bu kişilerden 17'si gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin, 'Forex yatırımı' adı altında mağdurlarından yaklaşık 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdığı tespit edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.