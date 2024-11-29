Forklift ve Yük Arabaları İthalatında Gözetim Başlıyor

İthalatta Gözetim Uygulaması Başlıyor

Türkiye'de forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı bulunan yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanacağı kararı alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gözetim Uygulamasının Detayları

Tebliğin kapsamı, bu ürünlerin ithalatında uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir. Gözetim, birim gümrük kıymetleri kilogram başına 4 ila 8 dolar arasında değişen tutarlar üzerinden yapılacaktır.

Bu ürünlerin Türkiye'ye ithalatı ise İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan gözetim belgesi ile gerçekleştirilebilecektir.

Yürürlük Tarihi

Söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesi için 30 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu süre sonunda yeni düzenlemeler uygulamaya konulacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.