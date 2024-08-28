Fortify Rights, Arakanlı Müslümanlara Yönelik Saldırıları Soruşturma Çağrısı Yaptı

Arakanlı Müslümanlara Yönelik Saldırılar İnceleniyor

Fortify Rights, Güneydoğu Asya merkezli bir insan hakları kuruluşu olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Myanmar'daki Budist Arakan Ordusu tarafından gerçekleştirilen Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırıları derinlemesine araştırması çağrısında bulundu.

Saldırıların Detayları

Yayımlanan raporda, 5-6 Ağustos tarihlerinde Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçışını engellemeye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda "orantısız güç" kullanıldığı vurgulandı. Arakan Ordusu’nun 5 Ağustos'ta, Naf Nehri kıyısında toplanan binlerce kişiye havan topları ve insansız hava araçlarıyla saldırdığı, 6 Ağustos'ta ise sınır boyunca kaçan sivillere ateş açarak birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu kaydedildi.

Kasıtlı Saldırılar ve Hukuki Sorumluluk

Raporda belirtilenlere göre, Arakan Ordusu, saldırılarından önce bölgeye bir insansız hava aracı göndermiş, bu durumun sivillere yönelik kasıtlı bir saldırı niyetini ortaya koyduğu ifade edilmiştir. Matthew Smith, Fortify Rights’ın üst düzey yöneticisi, "Sivillere yönelik ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırıların mazereti olamaz," diyerek UCM'ye gerekli hukuki adımları atması için çağrıda bulundu. Smith ayrıca, "Bu saldırılar, Arakanlı siviller arasında korku salmış ve yeni bir göç dalgasına sebep olmuştur. Bu suçlar titizlikle araştırılmalıdır," dedi.