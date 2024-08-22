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Fosil Yakıt Tüketimi Rekor Kırdı: Dünya İklim Kriziyle Yüz Yüze

2023'te fosil yakıt tüketimi artarak iklim krizini derinleştiriyor. Dr. Ümit Şahin, fosil yakıt kullanımının acilen azaltılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:01
Fosil Yakıt Tüketimi Rekor Kırdı: Dünya İklim Kriziyle Yüz Yüze

Fosil Yakıtlarda Endişe Verici Artış

Küresel birincil enerji tüketimi 2023'te tarihi bir zirveye ulaştı. Enerji ihtiyacının %81,2'sini fosil yakıtlar karşılıyor.

İklim İhlali ve Fosil Yakıt Kullanımı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, artan fosil yakıt kullanımına dikkat çekti. 2023'te küresel enerji tüketimi %2 artış göstererek 620 exajoule seviyesine ulaştı; bunun %81,2'si fosil yakıtlarla karşılandı.Fosil yakıtların sera gazı emisyonlarını artırdığı ve iklim değişikliğini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Küresel Tüketim Verileri

İngiltere merkezli Enerji Enstitüsü, kömür ve petrol kullanımının arttığına dair verileri içeren bir rapor yayımladı. Rapor, 2023'te fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının ilk kez 40 gigatonu geçtiğini belirtiyor.

Ülke Bazında Enerji Tüketimi

Çin, 170,74 exajoule ile birincil enerji tüketiminde ilk sırada yer alıyor. Onu ABD (94,28 EJ) ve Hindistan (39,02 EJ) izliyor. Fosil yakıtlardaki paylar ise Çin %81,6, Hindistan %89 ve ABD %80 olarak hesaplanmış durumda.

İklim Krizi ve Zamanla Yarışı

Dr. Ümit Şahin, fosil yakıtların atmosfere karbondioksit saldığına işaret ederek, bu durumun iklim değişikliği üzerindeki etkilerini vurguladı. 2050’ye kadar yenilenebilir kaynakların enerji payının %90’ı geçmesi gerektiğini belirtti.

Fosil yakıtların artarak devam etmesi, insanlık için intihar senaryosu olabilir.

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