Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma Çağrıları Yetersiz Kalıyor

Fosil Yakıta Dair Eleştiriler

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu, 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP29), fosil yakıtların azaltılmasıyla ilgili somut adımlar atılacağına dair umutların düşük olduğunu ifade etti.

İklim Zirvesinin Önemi

COP29'un, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji potansiyelinin artırılması açısından önemli bir toplantı olacağı belirtilirken, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen COP28'de 'fosil yakıtlardan uzaklaşma' temalı bir çağrının yapıldığı vurgulandı. Ancak Salihoğlu, bu çağrının yeterli etkiyi yaratmadığını söyledi.

Seragazı Emisyonları ve Fosil Yakıtlar

Prof. Dr. Salihoğlu, COP28 sonunda yayımlanan raporlara dayanarak, birçok ülkenin sera gazı emisyonlarının arttığını ve bu durumun fosil yakıtların yol açtığı çevresel tehlikeleri gözler önüne serdiğini belirtti. Çin, ABD, Hindistan, Avrupa Birliği, Rusya ve Brezilya, en fazla sera gazı salınımına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Emisyon Azaltımı ve Gelecek Hedefleri

Salihoğlu, "Emisyonların yüzde 90'ının nedeni fosil yakıtlardır. Fosil yakıttan çıkış kararları alındığı iddia ediliyor ancak bu kararlar oldukça sınırlı kaldı," diye konuştu. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere finansal destek vermesi gerektiği konusuna da dikkat çekti.

Gelecek Konferansların Gündemi

COP29'un ardından 2025'te gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Katkı Beyanları güncellemesi ile ilgili endişelerini paylaşan Salihoğlu, bu zirvenin özellikle finans konularında belirsizliğe neden olabileceğini ifade etti. Konferansın fosil yakıtlarla ilgili yapılacak tartışmalardan yoksun kalacağı da Salihoğlu'nun en fazla endişe duyduğu konular arasında yer alıyor.