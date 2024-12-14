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FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu

FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri, 2023'te 25 farklı kategoride sahiplerini buldu. Ödül töreni Bilim Beyoğlu'nda düzenlendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 00:07
FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu

FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri 2023 gerçekleşti

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri" ödül töreni, Bilim Beyoğlu'nda muhteşem bir katılım ile gerçekleştirildi.

25 Farklı Kategoride Ödüller Dağıtıldı

Ödül törenine FOTON Derneği üyeleri de katılarak, jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenen 25 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Fotoğrafçılık alanında önemli bir etkinlik haline gelen bu ödüller, başarılı sanatçıların tanınmasını sağlarken, aynı zamanda sektörün gelişimine de katkıda bulunuyor.

Yılın Fotoğraf Sergisi Ödülü

AA'nın haziran ayında Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği Istanbul Photo Awards 10. yıl sergisi, "Yılın Fotoğraf Sergisi" ödülüne layık görüldü. Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin katkılarıyla hazırlanan sergi, uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü.

FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri, Türkiye'deki fotoğraf sanatının mükemmel örneklerini desteklemek amacıyla her yıl düzenleniyor ve bu yılki etkinlik de büyük bir başarı ile tamamlanmış oldu.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "FOTON Yılın...

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri" ödül töreni Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) haziran ayında Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği Istanbul Photo Awards 10. yıl sergisine verilen "Yılın Fotoğraf Sergisi" ödülünü kurum adına AA foto muhabiri İsa Terli (ortada) aldı. AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun'a (sağda) "Yılın Belgesel Fotoğrafçısı" ve Özge Elif Kızıl'a (solda) ise "Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı" ödülleri verildi.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "FOTON Yılın...

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri" ödül töreni Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) haziran ayında Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği Istanbul Photo Awards 10. yıl sergisine verilen "Yılın Fotoğraf Sergisi" ödülünü kurum adına AA foto muhabiri İsa Terli (ortada) aldı. AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun'a (sağda) "Yılın Belgesel Fotoğrafçısı" ve Özge Elif Kızıl'a (solda) ise "Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı" ödülleri verildi.

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