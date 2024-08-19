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Foxtel CEO'su Nazi Selamı İçin Özür Diledi

Foxtel CEO'su Patrick Delaney, Nazi selamı verdiği fotoğraf nedeniyle Yahudi topluluğundan özür diledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:26
Foxtel CEO'su Nazi Selamı İçin Özür Diledi

Patrick Delaney'den Nazi Selamı İçin Özür

Avustralya'nın tanınmış medya ve telekomünikasyon şirketi Foxtel'in CEO'su Patrick Delaney, Nazi selamı verdiği bir fotoğrafın gündeme gelmesinin ardından özür diledi.

Geçmişteki Bir Fotoğrafın Getirdiği Tepkiler

Geçtiğimiz günlerde Crikey tarafından yayımlanan bir habere göre, yaklaşık 10 yıl önce çekilmiş olan fotoğrafında Nazi selamı verdiği görülen Delaney, bu durumun ardından Yahudi toplumundan gelen tepkilere yanıt verme gereği duydu.

Nazı Selamı mı, Tezahürat mı?

Delaney, fotoğrafın çekildiği anlarda Western Sydney Wanderers adlı futbol kulübünün fanlarının tezahürat yapmakta olduğunu ileri sürerek, bu iki durum arasındaki bağlantının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Pişmanlık ve Özür

Kendisine ait bu davranışın, değerleri ve inançları ile çeliştiğini vurgulayan Delaney, olayın yanlış anlaşılmasına neden olan davranışından ötürü duyduğu derin pişmanlığı ifade etti. Özellikle Yahudi liderlerle görüşerek durumu telafi etmeye çalışacağını belirtti.

Irkçılığa Karşı Tavır

Delaney, "Irkçılığın hiçbir şekli kabul edilemez ve ben eylemlerimin ciddiyetinin farkındayım," diyerek, başta Yahudi toplumu olmak üzere tüm incinenlerden özür diledi.

Avustralya Yahudi Konseyi'nden Tepki

Söz konusu fotoğrafın yayılmasının hemen ardından Avustralya Yahudi Konseyi, Delaney'in eylemlerini kınadıklarını duyurdu.

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