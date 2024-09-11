Francine Kasırgası Meksika Körfezi'ni Tehdit Ediyor

Francine Kasırgası Meksika Körfezi'ni Dolaşıyor

ABD'nin Meksika Körfezi'nde etkili olan Francine Fırtınası, kasırgaya dönüşerek Louisiana eyaletini tehdit ediyor. The Weather Channel tarafından yapılan açıklamada, kasırganın Louisiana'nın Morgan City kentinin yaklaşık 320 kilometre ilerisinde yer aldığı bildirildi. Kasırganın bugün Louisiana kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Kasırga Güçleniyor

Daha önce tropikal fırtına statüsünde olan Francine, güçlenerek Kategori 1 kasırgası seviyesine ulaştı. Fırtınanın hızının ise saatte 136 kilometreye çıktığı kaydedildi.

Uyarılar ve Etkiler

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), kasırganın Meksika Körfezi'nin kuzey kıyılarını etkileyeceği ve Texas kıyılarında küçük çaplı sellere sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, Louisiana bölgesinde kasırga uyarıları yanında Mississippi-Alabama sınırındaki alanlarda fırtına uyarıları ile New Orleans'ta tropikal fırtına alarmı verildi.