Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü

Francken: Belçika’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, dün düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi ve Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ertaç Koca ile her iki taraftan yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Francken’in vurguları

Francken, sosyal medya paylaşımında etkinlik hakkında şunları kaydetti: "Türkiye, hızla büyüyen savunma potansiyeli ve dünya çapında tanınan dinamik sektörüyle önemli fırsatlar sunuyor. Bu etkinlik, bu fırsatları daha yakından değerlendirmek için eşsiz bir imkan sağlayacak."

Bakan ayrıca, "Jeopolitik gelişmeler hakkında fikir sahibi olan herkes, Avrupa’da sahip olduğu konum, gösterdikleri güç, sahip oldukları askeri kapasite, teknoloji, inovasyon ve büyük şirketler nedeniyle Türkiye’ye ihtiyacımız olduğunu bilmektedir. Türk halkına, sanayiine, siyasetine ve diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çerçevemizde Türkiye’nin bulunmadığı bir senaryoyu hayal edemiyorum, bu yüzden birlikte çalışma sorundayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin rolü ve ikili ilişkiler

Toplantı sonrasında Francken, "Türkiye-Belçika Savunma Günü münasebetiyle, katılımcılar arasındaki gayr-ı resmî bilgi alışverişini sürdürmek ve ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin Belçika Büyükelçiliği’nde bir resepsiyona katıldık. Türkiye, NATO ittifakımızın önemli bir temel taşıdır ve savunma sanayisi, şirketlerimiz için ilginç ve değerli bir ortaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon ve 2026 Kraliyet Misyonu

Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü, SSB ile Belçika teknoloji sektörü federasyonu Agoria ve Belçika Güvenlik ve Savunma Endüstrisi (BSDI) tarafından; Flanders Yatırım ve Ticaret (FIT), Valonya Dış Yatırım ve Ticaret Ajansı (AWEX) ve girişim destek platformu Hub Brussels’in katılımıyla organize edildi. Etkinlik, 2026 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştirilecek Belçika Kraliyet Ekonomik Misyonu öncesinde iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi. Söz konusu misyonun, Belçika Prensesi Astrid başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

