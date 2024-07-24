Fransa, 2030 Kış Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan oylama sonucunda, Fransa'nın 2030 Kış Olimpiyatları’na "şartlı olarak" ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Oylama Süreci ve Sonuçlar

Paris'te gerçekleştirilen IOC'nin 142. oturumunda, 2030 Kış Olimpiyatları'nın ev sahipliği için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İsviçre ve İsveç'in adaylıktan çekilmesiyle Fransa tek aday olarak belirlendi.

Finansman ve Politikaya Dikkat Çekildi

IOC Başkanı Thomas Bach, Fransa'daki mevcut siyasi belirsizlikler ve Kış Olimpiyatları'nın finansmanı konusundaki sorular göz önüne alındığında, Fransa'nın Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmasının "şartlı" olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni atanacak başbakanından 2030 Kış Olimpiyatları'nın gerektiği şekilde finanse edileceğine dair bir yasa çıkarılmasını ve gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep edeceğini açıkladı.

Devlet Garantisi ve Zamanlama

Olimpiyatların başarılı bir şekilde düzenlenebilmesi için Fransa'nın devlet garantisini 1 Ekim tarihine kadar imzalaması gerekecek.