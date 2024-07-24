Fransa, 2030 Kış Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan oylama sonucunda, Fransa'nın 2030 Kış Olimpiyatları'na "şartlı olarak" ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Oylama Sonuçları ve Şartlar

Paris'te gerçekleştirilen IOC'nin 142. oturumunda, 2030 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibini belirlemek amacıyla bir oylama yapıldı. İsviçre ve İsveç'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte, Fransa tek aday olarak öne çıktı.

IOC Başkanı Thomas Bach, Fransa'daki mevcut siyasi durum ve Kış Olimpiyatları'nın finansmanı konusunda yaşanan belirsizlikler dolayısıyla, Alpler bölgesinin olimpiyatlara ev sahipliği yapmasının ''şartlı'' olduğunu ifade etti.

2034 Kış Olimpiyatları'nın Yeri Belli Oldu

Bach, ayrıca, 2034 Kış Olimpiyatları'nın ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de düzenleneceğini duyurdu.

Fransa'nın Yatırımları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni atanacak başbakandan, 2030 Kış Olimpiyatları'nın sorunsuz bir şekilde finanse edilmesini ve olimpiyatlara ilişkin bir yasa çıkarılmasını talep edeceğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Fransa'nın etkinliğe ev sahipliği yapabilmesi için, olimpiyatları finanse edecek devlet garantisinin 1 Ekim tarihine kadar imzalanması gerektiği vurgulandı.