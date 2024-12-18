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Fransa, AB'nin Rusya Yaptırımlarını Destekliyor

Fransa, AB'nin Rusya'ya yönelik istikrarsızlaştırma faaliyetlerine karşı kabul ettiği yaptırım paketini memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:15
Fransa, AB'nin Rusya Yaptırımlarını Destekliyor

Fransa, AB'nin Rusya Yaptırımlarını Destekliyor

Fransa, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın bazı ülkelerdeki "istikrarsızlaştırma faaliyetlerine" yönelik olarak kabul ettiği ilk yaptırım paketini memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin ilk kez Rusya'nın yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini hedef alan 15. yaptırım paketini kabul etmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım paketi ile Rusya'nın Avrupa'nın yanı sıra Afrika'da da istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karışan 16 kişi ve 3 kuruluşun hedef alındığı hatırlatılarak, Fransa'nın bu kişi ve kuruluşlara yönelik üzerine düşeni yaptığı kaydedildi.

AB, 16 Aralık'ta, Rusya'nın AB ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, ABD, Afrika ülkeleri aleyhine faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kişi ve kuruluşları yaptırım listesine almıştı. Böylece, Birlik, ilk kez Rusya’nın yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yönelik bir yaptırım paketini devreye sokmuş oldu.

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