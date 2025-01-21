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Fransa, ABD ile AB Arasındaki Savunma Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, ABD ile AB arasında savunma anlaşması yapılmasına karşı çıkarak, güvenliklerinin takasa girmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:52
Fransa, ABD ile AB Arasındaki Savunma Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi

Fransa, ABD ile Savunma Anlaşması Fikrini Reddediyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ile ticaret savaşını önlemek amacıyla savunma anlaşması yapma önerisine karşı çıktığını açık bir dille ifade etti. Lecornu, France İnter radyosuna verdiği mülakatta, Avrupa Komisyonu'ndan Stephane Sejourne'nin bu konudaki değerlendirmelerini yorumladı.

Askeri Güvenlik ve Ticaret Takası

Lecornu, AB ile ABD arasında bir savunma anlaşması yapılması fikrini kesin bir dille reddederek, "Askeri güvenliğimizi hamburgerlere ve Alman arabalarına takas etmeyeceğiz." dedi. Ayrıca, ticaret savaşının engellenmesi gerektiği konusunda Sejourne ile hemfikir olduğunu belirtti.

"Güvenliğimizi devretmemiz söz konusu değil," ifadesini kullanan Lecornu, Fransa'nın savunma ve ticaret konularında bir takas önerisini asla kabul etmeyeceğini vurguladı. Bu bağlamda, Sejourne'nin Avrupa ülkelerinde silahlanma çabalarını takdir etmesinin yerinde olduğu bilgisini paylaşmasına rağmen, bu durumun ABD'den daha fazla silah satın almak anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Fransa-Cezayir İlişkileri

Fransa ve Cezayir arasındaki gerilime de değinen Lecornu, Cezayir'deki durumu iç mesele olarak gördüklerini ifade etti. Tutuklu Cezayirli yazar Boualem Sansal'a destek verdiklerini belirtirken, bu durumun Cezayir hükümetinin mevcut uygulamaları ve Fransa ile ilişkisinin nasıl bir rant haline geldiği hakkında önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Lecornu, iki ülke arasındaki ilişkinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Sansal, Batı Cezayir'deki Vahran ve Muasker valiliklerinin, 1830'da Fransızlar tarafından sömürgeleştirilmesinden önceki Fas toprakları olduğu iddiasında bulunarak tutuklanmıştı.

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