Fransa, Almanya ve İngiltere'den İran'a Nükleer Program Uyarısı

Fransa, Almanya ve İngiltere'den Ortak Açıklama

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programında attığı son adımları kınadıklarını duyurdu. Bu üç ülke, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından rapor edilen, İran'ın yer altındaki Fordow tesisinde zenginleştirilmiş uranyum üretim oranını %60'a çıkarmayı hedeflediği yönündeki bilgilere tepki gösterdi.

Üç Ülkenin Endişeleri ve Davetleri

Açıklamada, İran'ın kullanımdaki santrifüj sayısını artırarak ilave zenginleştirme altyapısı kurmak için hazırlıklara başladığı ve böylece zenginleştirme kapasitesini daha da artırdığına dair endişelerin dile getirildiği vurgulandı.

Ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın içini daha da boşaltmış, İran'ın halihazırda hiçbir inandırıcı sivil gerekçesi olmayan yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artıracak ve UAEA gerekli ek koruma tedbirlerini uygulamaya koymadan önce gerçekleşmiştir." denildi.

Üç ülke, İran'ı bu adımları geri almaya ve nükleer gerilimi derhal durdurmaya güçlü bir şekilde davet etti.