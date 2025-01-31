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Fransa, Almanya ve İngiltere'den İsrail'in UNRWA Yasaklarına Tepki

Fransa, Almanya ve İngiltere, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini yasaklamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:43
Fransa, Almanya ve İngiltere'den İsrail'in UNRWA Yasaklarına Tepki

Fransa, Almanya ve İngiltere'den ISRAEL'in UNRWA'ya Yasağına Yanıt

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın bölgedeki faaliyetlerini yasaklama kararına ilişkin endişelerini duyurdu.

Ortak Açıklama Geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasından derin kaygı duyduklarını belirtti.

Açıklamada, İsrail'den uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sivil halka insani yardımın ulaşmasını sağlaması talep edildi. Tel Aviv hükümetinin UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki varlığını kapatma kararının ciddiyetle ele alınması gerektiği ifade edildi.

BM'nin Rolü Vurgulandı

Ayrıca, açıklamada BM'nin herhangi bir kurumunun UNRWA'nın görevlerini aynı düzeyde üstlenebilecek kapasitede olmadığına dikkat çekildi. Filistinlilere temel insani yardım ve hizmetleri sağlaması için UNRWA'nın görevine desteğin sürdüğü belirtildi.

İsrail'in Yasaklama Kararı ve Etkileri

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, dün yürürlüğe girdi. İsrail'in tanıdığı sürenin sona ermesiyle UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ten ayrılırken, yerel çalışanlar da merkeze gelmedi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son vermeyi öngören bir yasa tasarısını kabul etti. UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mülteciyi etkileyebileceği kaydedildi.

Bu gelişmeler ışığında, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklenmesi gerektiği de vurgulandı.

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