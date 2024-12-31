Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'a Endişeli Mesaj

Fransa, Almanya ve Polonya, Gürcistan'daki siyasi krizden ciddi şekilde endişe duyduklarını açıkladı. Üç ülke, ortak bir dışişleri bakanlığı açıklamasıyla bu durumu kamuoyuna iletti.

Açıklamada, Gürcistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili kaygılar dile getirildi. Ayrıca, "Geçtiğimiz hafta barışçıl protestoculara, medyaya ve muhalefet liderlerine yönelik şiddeti şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda, Gürcü yetkililerin insan haklarına saygı göstermesi ve toplanma ile medya özgürlüğü gibi temel hakları koruma sorumluluğunun hatırlatıldığı belirtildi.

Uygulanan Avrupa Birliği (AB) kararları kapsamında, Gürcistan diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için vizesiz seyahatin sona erdirileceği kaydedildi. Ayrıca, AB ve ulusal düzeyde ek önlemlerin değerlendirileceği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, Gürcistan'daki seçimlerin bir AB adayından beklenen standartlara uymadığı ileri sürüldü.