DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,6 0,47%
ALTIN
2.983,55 -0,71%
BITCOIN
3.328.929,89 0,47%

Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Fransa, Almanya ve Polonya, Gürcistan'daki siyasi kriz nedeniyle endişe duyduklarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:43
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'a Endişeli Mesaj

Fransa, Almanya ve Polonya, Gürcistan'daki siyasi krizden ciddi şekilde endişe duyduklarını açıkladı. Üç ülke, ortak bir dışişleri bakanlığı açıklamasıyla bu durumu kamuoyuna iletti.

Açıklamada, Gürcistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili kaygılar dile getirildi. Ayrıca, "Geçtiğimiz hafta barışçıl protestoculara, medyaya ve muhalefet liderlerine yönelik şiddeti şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda, Gürcü yetkililerin insan haklarına saygı göstermesi ve toplanma ile medya özgürlüğü gibi temel hakları koruma sorumluluğunun hatırlatıldığı belirtildi.

Uygulanan Avrupa Birliği (AB) kararları kapsamında, Gürcistan diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için vizesiz seyahatin sona erdirileceği kaydedildi. Ayrıca, AB ve ulusal düzeyde ek önlemlerin değerlendirileceği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, Gürcistan'daki seçimlerin bir AB adayından beklenen standartlara uymadığı ileri sürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu
2
Adana'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
3
Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
4
Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!
5
Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi
6
Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi
7
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler