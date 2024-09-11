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Fransa Başbakanı Barnier'den Hükümet Kuruluşuyla İlgili Açıklama

Fransa'nın yeni Başbakanı Michel Barnier, gelecek hafta yeni hükümeti kuracağının müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:56
Fransa Başbakanı Barnier'den Hükümet Kuruluşuyla İlgili Açıklama

Fransa Başbakanı Michel Barnier Hükümet Kurma Sürecini Duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 Eylül'de başbakan olarak atadığı Michel Barnier, siyasi parti liderleriyle devam eden görüşmeleri çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Barnier, gelecek hafta yeni bir hükümetin kurulacağını duyurdu.

Basın Toplantısında Açıklamalarını Yaptı

Marne bölgesindeki Reims şehrinde bulunan basın mensuplarına konuşan Barnier, "Ciddi ve metodik bir şekilde hükümet kurma müzakerelerini yürütüyorum" diye belirtti ve ekledi: "Gelecek hafta bir hükümetimiz olacak."

Yeni Hükümet Üzerinde Çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde Demokrasi Hareketi (Modem) partisi ve kendi partisi Cumhuriyetçiler (LR) ile görüşmeler gerçekleştiren Barnier, mevcut hükümetin "değiştirilmiş" bir versiyonu yerine tamamen "yeni bir hükümet" oluşturma niyetinde olduğunu vurguladı.

Yeni Başbakanın Zorluklarla Yüzleşmesi Bekleniyor

Öte yandan, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) partisi, Barnier’in başbakanlığa getirilmesine karşı gensoru önergesi vereceklerine dair açıklama yaptı. Ayrıca ulusal basında, Barnier'in solcu bazı isimlere hükümette yer alması için teklif götürdüğü yönünde iddialar mevcut.

Olimpiyat Sürecindeki Gelişmeler

Fransa'da genel seçimler sonrası, ulusal mecliste en büyük grup 193 milletvekiliyle solcu NFP olurken, onu 166 milletvekiliyle Macron'un koalisyonu takip ediyor. 2024 Paris Olimpiyatları nedeniyle yeni bir başbakan atama gerekliliği üzerinde duruluyor.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanı istediği kişiyi başbakan atama yetkisine sahiptir. Ancak geleneksel olarak, başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçilmektedir.

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