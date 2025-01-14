Fransa Başbakanı Bayrou, ABD'nin Güç ve Tahakküm Politikasını Eleştirdi

Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD'nin uluslararası arenada güç ve tahakküm politikası seçimini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:53
Fransa Başbakanı Bayrou, ABD'nin Güç ve Tahakküm Politikasını Eleştirdi

Fransa Başbakanı Bayrou, ABD'nin Güç Politikalarını Eleştirdi

Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD'nin uluslararası arenada "güç ve tahakküm politikasını" benimsediğini söyledi. 13 Aralık'ta göreve getirilen Bayrou, Ulusal Meclis'teki konuşmasında bu durumu vurguladı.

Kamu Borcu ve Siyasi Sorumluluk

Bayrou, Fransa'nın kamu borcunun artmasının tüm siyasi partilerin sorumluluğu olduğunu belirtti. "Fransa, hiç bu kadar borçlanmamıştı. Bu borç, Damokles'in kılıcıdır," diye ekledi.

Dünya Düzenindeki Değişim

Hukukun güçlü olduğu bir dünyadan, gücün hukukunun geçerli olduğu bir dünyaya geçiş yaşandığını ifade eden Bayrou, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bu duruma örnek olarak gösterdi. Ayrıca Çin'in çok kutuplu dünyada farklı alanlarda hakimiyet kurduğunu vurguladı.

ABD'nin Seçimleri ve Avrupa'nın Stratejisi

ABD'nin uluslararası arenada güç ve tahakküm politikasını seçtiğini belirten Bayrou, "Bu yeni küresel düzen, yani küresel düzensizlik, tüm dengeleri ve ahlak kurallarını tehdit ediyor. Elon Musk gibi birçok isim bunun somut örneğidir." ifadesini kullandı. Bayrou, hatta ABD'nin yeni Başkanı'nın Grönland, Panama Kanalı ve Kanada gibi toprakların ilhakını tehdit ettiğini ekledi.

Demokrasi ve Siyasi Reformlar Üzerine Düşünceler

Bayrou, Donald Trump'ın yönetimi altında ABD'ye boyun eğmemek için stratejik bir Avrupa Birliği gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Fransız siyasi partilerin finansmanı için bir "demokrasi bankası" kurulması gerektiğini ve genel seçimlerin nispi temsil sistemiyle gerçekleşmesine destek verdi.

Yeni Kaledonya Üzerine Açıklamalar

Mayıs 2024'te seçmen sayısını artırmaya yönelik Anayasal reforma karşı tepkilerin sürdüğüne işaret eden Bayrou, Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya için "Müzakerelerle birlikte siyasi sürecin yeniden başlamasını istiyorum." dedi.

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