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Fransa Başbakanı Bayrou, Mayotte Adası'nı Kasırga Ziyaretiyle Gündeme Getirdi

Fransa Başbakanı François Bayrou, Chido Kasırgası sonrası Mayotte Adası'nda yıkım yaşanan bölgeyi ziyaret etti ve kalıcı yardım planı açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:36
Fransa Başbakanı Bayrou, Mayotte Adası'nı Kasırga Ziyaretiyle Gündeme Getirdi

Fransa Başbakanı Mayotte'yi Ziyaret Etti

Fransa Başbakanı François Bayrou, 14 Aralık'ta Chido Kasırgası nedeniyle büyük yıkımların yaşandığı Mayotte Adası'nı ziyaret etti. Ulusal basındaki haberlere göre, Bayrou, Hint Okyanusu'ndaki bu Fransız kolonisini gezerek felaketten etkilenen bölgeyi inceledi.

Kalıcı Eylem Planı Gerekli

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bayrou, Mayotte için "kalıcı" bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Mayotte ayakta" yardım planını devreye koyacağını bildiren Başbakan, yeniden inşa sürecinin ikinci aşamasına geçileceğinin altını çizdi.

Bayrou, "Sonrasında ikinci aşama olacak. Uzun vadeli bir plan. Çünkü bu Mayotte'yi nasılsa öyle inşa etmekle alakalı değil. Mayotte için farklı bir gelecek şekillendirmekle alakalı." ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında Bayrou'ya, eski Başbakan ve Eğitim Bakanı Elisabeth Borne dahil çok sayıda bakan eşlik etti.

Chido Kasırgası'nın Yıkıcı Etkileri

14 Aralık'ta meydana gelen Chido Kasırgası, saatteki hızının 220 kilometreyi aşmasıyla ciddi hasara yol açtı. Resmi kayıtlar, kasırga sonrası ölü sayısının 39 ve yaralı sayısının 4 bini aşan bir rakama ulaştığını bildirdi.

Kasırga sonrası adada elektrik direklerinin devrilmesi, köklerinden sökülen ağaçlar, yıkılan binalar ve derme çatma evler dikkati çekiyor. Ayrıca, okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar görmüş durumda.

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