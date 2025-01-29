Fransa Başbakanı Bayrou'nun 'İstila' Yorumu Göç Tartışmalarını Kızıştırdı

Fransa Başbakanı François Bayrou, göç konusunda yaptığı "istila" yorumu ile tartışmalara yol açtı. Hafta başında, LCI kanalında konuk olan Bayrou, Fransızların göç konusundaki algılarını değerlendirerek, "Belirli bir oranı geçmediği sürece, yabancıların halka yönelik katkısının olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ancak Bayrou'nun, Fransızların göç konusunda bir "istila" hissine kapılmaya yakın olduğu savı, özellikle sol görüşlü siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyalist Partisi (PS) Grup Başkanvekili Boris Vallaud, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Bayrou'yu aşırı sağın söylemlerini benimsemekle suçladı. Vallaud, "(Ülkeyi) Aşırı sağın önyargılarıyla yönetmeye devam ederseniz, sonunda aşırı sağ tarafından yönetiliriz ve siz de onların suç ortağı olursunuz." şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Bayrou, mecliste yaptığı açıklamalarda, Fransız kolonisi Mayotte Adası ve diğer vilayetlerde yaşanan "göç istilası" ile ilgili görüşlerini yineleyerek, bu terimin durumu en iyi şekilde anlattığını ifade etti. Bayrou, birçok Fransız vilayetinin düzensiz göç dalgalarıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

Bu tartışmaların ardından, PS Milletvekili Laurent Baumel, Bayrou'nun kullandığı "istila" kelimesinin arkasında durmasının sonucu olarak sosyalistlerin, 2025 bütçesi görüşmelerine gitmeme kararı aldıklarını duyurdu.