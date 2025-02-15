Fransa Başbakanı Bayrou, Özel Okuldaki Cinsel İstismar İddialarını Görmezden Gelmekle Suçlanıyor

Bayrou, İddialara Yanıt Verdi

Fransa'da Başbakan François Bayrou, Hristiyan öğrencilerin eğitim gördüğü bir özel okuldaki cinsel istismar iddialarını görmezden gelmekle suçlanıyor. Bayrou'nun, 1990'lı yıllarda eğitim bakanı olarak görev yaptığı süre zarfında, Notre-Dame de Betharram isimli özel okulda meydana gelen cinsel istismar suçlamalarından haberdar olduğu öne sürülüyor.

Olayın Arka Planı

Bu ay yayımlanan Mediapart adlı internet sitesinin haberine göre, Bayrou, 1993-1997 yılları arasında eğitim bakanı olarak görev yaparken bu özel okuldaki çocukların cinsel istismara ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddialarından haberdar olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Mediapart, okulda gerçekleşen ilk cinsel istismar olayının failinin 1996'da mahkûm edildiğini belirterek, o dönemde eğitim bakanı olan Bayrou'yu yalan söylemekle suçladı.

Meclisteki Tepkiler

Muhalefet kanadından gelen tepkiler üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Mecliste yaptığı konuşmada, eğitim bakanıyken bu okul hakkında herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasıyla ilgili bilgilendirilmediğini ileri sürdü. Bayrou ayrıca, Mediapart'a iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi olacağını duyurdu.

İstifa Çağrısı ve Son Gelişmeler

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Mediapart'ın ortaya attığı iddialar nedeniyle Bayrou'nun istifasını talep etti. LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X hesabından yaptığı paylaşımla, çocuklara yönelik kötü muamele ve cinsel istismar iddialarını adalete bildirmediği gerekçesiyle Bayrou hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Bayrou'nun, bugün o özel okulda şikayetçi olanların kurduğu dernek üyeleriyle Pau kasabasında bir araya gelmesi bekleniyor.

Hükümet Üzerindeki Etkisi

Tüm bu iddialar, Bayrou'nun başbakanlığa atanmasının üzerinden sadece iki ay geçmişken, hükümetini zayıflatma potansiyeline sahip. Pau Savcılığı ise, 112 eski öğrencinin şikayeti üzerine, okulda 1960-2011 yılları arasında yaşandığı bildirilen cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış durumda.