Fransa Başbakanı Bayrou: Yargı Kararlarını Eleştirme Hakkımız Yok

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanma suçlaması sonrası hükümetin yargı kararlarını eleştirme hakkı olmadığını belirtti.

Bayrou, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı dava kararına dair değerlendirmelerde bulundu. "Öncelikle, bir hükümet sorumlusunun yargı kararını eleştirmesi mümkün değil. Hatta buna hakkımız olmadığını düşünüyorum," diyen Bayrou, yargı kararlarının ve yargıçların korunması gerektiğinin altını çizdi.

Bayrou ayrıca, milletvekillerinin yargıçlara verdiği desteğin önemine vurgu yaptı. Temyiz hakkının hukuki bir prensip olduğunu ifade eden Bayrou, bazı yargı kararlarının geçici olarak uygulanması üzerine soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olduğu dönemde hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle iki kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor. Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisi'nden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yılları arasında "hayali istihdam" oluşturdukları gerekçesiyle 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris Savcılığı, Le Pen ve ekibinin AB fonlarını kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" iddiasıyla dava açılmasını talep etmişti. 2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen parti lideri Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve diğer bazı üyelerin yer aldığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde başlaması planlanıyor.

Dün, Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen'e AB fonlarını zimmetine geçirmek suçundan 5 yıl siyasi yasak ve toplamda 4 yıl hapis cezası ile 100 bin avro para cezası verdi. Le Pen, kararın okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etti. Yerel siyasiler ve bazı Avrupa liderleri, bu karara itiraz etti.

Yüksek Yargı Konseyi, yayımladığı bildiride "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin soruşturmanın esasına ilişkin açıklamaları demokratik toplumda kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.