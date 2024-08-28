Fransa Başhahamı Haim Korsia Hakkında Suç Duyurusu

Fransa Başhahamı Haim Korsia'ya Suç Duyurusu

Fransa'da, Başhaham Haim Korsia'nın Gazze'deki durumu savunduğu iddialarıyla suç duyurusu yapıldı. Bu durum, siyasi tartışmaları alevlendirdi.

İfadelere Tepkiler

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin milletvekili Aymeric Caron, Korsia'nın "İsrail işi bitirse herkes çok mutlu olur ve sonunda Orta Doğu'da barışı inşa edebiliriz" şeklindeki sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Korsia'nın Röportajı

Korsia, verdiği bir röportajda Gazze'deki ölümleri 'savaşın bir gerçeği' olarak tanımlayarak, söz konusu çatışmanın İsrail ile Filistinliler arasında değil, aksine İsrail ile Hamas arasında olduğunu öne sürdü.

Suçlamalar Hakkında

Caron, Başhaham'ın ifade ettikleri hakkında şunları söyledi: "Korsia, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı savunuyor. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezalandırılmalıdır." Bu açıklamalardan sonra, Caron hukuki yollara başvurmuş oldu.

Bu durum, Fransa'daki siyasi ve dini liderler arasında gergin bir tartışma yaratmış durumda.