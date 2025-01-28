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Fransa Büyükelçiliği'ne Yönelik Saldırıları Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kinşasa'da büyükelçiliğe yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:49
Fransa Büyükelçiliği'ne Yönelik Saldırıları Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da bulunan Fransa Büyükelçiliğine yönelik gerçekleşen saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah göstericilerin büyükelçiliğe saldırması sonucunda yangın çıktığını belirtti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran Barrot, "Bu saldırılar kabul edilemez. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar gerçekleştirildi. Göstericiler, M23'ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'yı kınadı. Bu protestolar sırasında Kinşasa'daki Fransa Büyükelçiliğinin bazı kısımları ateşe verildi.

KDC'de Süregelen Çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi. M23, birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdikten sonra Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemi kullanılamaz hale gelmiştir.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor. M23'ün gerçekleştirdiği saldırılar, KDC ile Ruanda arasında diplomatik gerginliğe yol açtı. KDC, 26 Ocak’ta Ruanda'daki tüm diplomatlarını geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmişti.

M23, diğer adıyla Kongo Devrim Ordusu, 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğmuş ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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