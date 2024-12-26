Fransa, Çad'daki Faya Askeri Üssü'nü Tahliye Etti

Fransa'nın Çad üzerindeki askeri varlığı yeni bir döneme giriyor. Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Paris hükümeti, Faya Askeri Üssü’nü tahliye etti.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çad'da konuşlu Fransız askerlerinin tahliye sürecinin devam ettiği vurgulandı. Faya Askeri Üssü'nün, Çad ordusuna geri devredildiği kaydedildi.

Çad hükümeti, 28 Kasım tarihinde, Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin Çad’ı terk etmeye başladığı bildirildi.

Çad makamları, ülkede bulunan yaklaşık 1000 Fransız askerinin çekilme sürecinin 31 Ocak tarihine kadar tamamlanmasını talep etti.