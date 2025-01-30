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Fransa, Çad'daki Son Askeri Üssünü Orduya Devretti

Fransa, Çad'daki askeri varlığını sona erdirerek son üssünü Çad ordusuna devretti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:16
Fransa, Çad'daki Son Askeri Üssünü Orduya Devretti

Fransa Çad'daki Askeri Varlığını Tamamen Sonlandırdı

Fransa, Çad’daki son askeri üssü olan Adji Kossei Üssü’nü Çad ordusuna devrederek ülke üzerindeki askeri varlığını sona erdirdi. Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan resmi açıklamada, üssün kontrolünün Fransız askerlerinden devralındığı ifade edildi.

Devralma Süreci ve Hükümet Açıklamaları

Açıklamada, "Adji Kossei Üssü’nün devralınması, Fransız güçlerinin Çad’daki varlığının tamamen sona ermesini sağlamıştır. Bu devir teslim, üst düzey yetkililerin iradesine, özellikle Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ve Çad halkının taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir," ifadelerine yer verildi.

Fransa ile Anlaşma İptali

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024 tarihinde Fransa ile savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını açıkladı. Bu kararın hemen ardından, Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeden ayrılmaya başladığı bildirildi.

Önceki Üslerin Teslimi

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, 26 Aralık 2024 tarihinde; Abeche Askeri Üssü ise 12 Ocak 2025’te Çad ordusuna teslim edilmişti.

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