Fransa, Çad'ın Askeri İşbirliği Anlaşmasını İptalini Not Etti

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Çad Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın iki ülke arasındaki askeri işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini kaydettiklerini duyurdu. Açıklamada, diyalogun sürdürülmesine olanak tanınacağı vurgulandı.

Güvenlik Anlaşması İptal Edildi

Çad hükümeti, dün Paris hükümetiyle güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini resmen bildirdi. Fransa'nın son yıllarda Afrika ülkelerindeki askeri varlığını azaltma çabasının ardından gelen bu karar dikkat çekti.

Çad'ın Bağımsızlık Arayışı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Çad ile olan diyaloğun devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen 29 Kasım açıklamasında, güvenlik ve savunma alanında işbirliğinde değişiklik talep edildiği belirtilmişti.

Tarihi Bir Dönüm Noktası

Çad Dışişleri Bakanlığı, imzalanan ve 5 Eylül 2019'da değişiklik yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyurmuştu. Bu kararın, Çad'ın bağımsızlığını kazandığı 66 yıl sonra tam egemenliğini ilan etmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Fransa ile İlişkilerde Değişim Talebi

Bunun yanı sıra, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno arasındaki görüşmenin hemen ardından alınan bu karar, ülkeler arasındaki ilişkilerdeki değişim isteğini gün yüzüne çıkardı.

Diğer Afrika Ülkeleri de Benzer Yolda

Öte yandan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Le Monde gazetesine verdiği mülakatta, ülkesinde yabancı askeri unsurların bulunmasına karşı olduğunu ifade etti. Bu durum, Afrika ülkelerinin eski sömürge güçleriyle olan askeri ilişkilerinde yeniden yapılanma arzusunu göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.