Fransa, Cenin'deki İsrail Saldırıları Nedeniyle Derin Endişe İçinde

Fransa'dan Cenin'deki Saldırılara Tepki

Fransa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentinde başlattığı saldırılardan derin endişe duyduğunu duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra Batı Şeria'daki gerilimin arttığını kaydetti.

Batı Şeria'da Artan Şiddet ve İstikrarsızlık

Açıklamada, Batı Şeria'da Filistin topraklarının gaspının hızlandığına dikkat çekilerek, bu toprakları gasbeden aşırı görüşlü İsraillilerin artan şiddet olaylarının bölgede istikrarsızlığı beslediği vurgulandı. Bu hafta düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Fransa'dan İtidal Çağrısı

Fransa, İsrail makamlarına itidal çağrısında bulunurken, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbetmesi konusunu 27 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alacağı bildirildi.

Cenin Saldırıları ve Kayıplar

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Mülteci Kampı'na yönelik 3 gündür süren saldırılarında, şu ana kadar 12 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun Cenin'deki su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek kesintilere yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı ifade edildi.

Gözaltılar ve Hayatını Kaybedenler

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 14,300'ü geçtiği bildirildi. Bu süreçte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 873 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6,700 kişi ise yaralandı.