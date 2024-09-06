Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı

Macron'un Ukrayna Desteği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın yanında her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Savaş Durumu ve Askeri İhtiyaçlar

Görüşmede, Ukrayna'nın askeri gereksinimleri ve sahadaki savaş durumunu detaylı bir şekilde ele aldı. Macron, Fransa'nın Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini ve Rusya'ya karşı desteği sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Başsağlığı Mesajı

10 Eylül'de Ukrayna'nın Poltava şehrine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Zelenskiy'e başsağlığı dileyen Macron, Rusya'nın saldırılarını "yoğun ve ayrım gözetmeyen" olarak nitelendirerek kınadı.

Barış Zirvesi Taahhüdü

Macron, ayrıca İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında 15 Haziran'da yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'nde belirlenen yol haritasının uygulanması konusunda taahhüdünü yeniden teyit etti.