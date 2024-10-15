Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hakkında UCM'ye Soykırım Suçlaması

Fransa'da Soykırım Suçlaması Süreci Başlatıldı

Fransa merkezli EuroPalestine Derneği, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte, eski Dışişleri Bakanı Stéphan Sejourne ve eski Başbakan Gabriel Attal'a karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde suçlama başvurusu yaptı. Suçlamalar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bu kişilerin ortaklık kurduğu iddiaları etrafında şekilleniyor.

EuroPalestine Derneği'nin Başvurusu ve Açıklamaları

Derneğin kurucu lideri Olivia Zemor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UCM'ye ilettikleri belgelerde, Macron, Sejourne ve Attal'ın Gazze'deki savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarına ilişkin sorumluluklarının ihlal edildiğini belirtti. Zemor, bu üç siyasetçinin, özellikle Ekim 2023 itibariyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, Tel Aviv hükümetine sağladıkları destekle bu suçlara ortak olduklarını öne sürdü.

27 Sayfalık Belge ve Suçlamaların Dayanağı

Yapılan açıklamada, UCM'ye sunulan 27 sayfalık belgede, özellikle bu siyasetçilerin savaş ve soykırım suçlarını engelleme sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve aksine bu suçları teşvik ettikleri vurgulanmış. Zemor, Fransa'nın taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olarak, yetkililerin soykırım niyetini göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti.

UCM'nin Alacağı Kararlar

Zemor, UCM hakimlerinin belgelerle ne tür bir değerlendirme yapacağını ön görmekte zorlandıklarını, ancak söz konusu suçların zaman aşımına uğramadığını hatırlattı. Aynı zamanda, bu üç Fransız siyasetçinin önleyici tedbirler almadığı sürece İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uygulamalarının sınırlı kalabileceğini savundu.

EuroPalestine Derneği, bu başvuruda bulunarak, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeyi ve sorumluluktan kaçan yetkilileri yargılamayı hedefliyor.