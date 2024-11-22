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Fransa'da 11 STK'dan UCM'ye Netanyahu İçin Tutuklama Çağrısı

11 sivil toplum kuruluşu, Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu için tutuklama emrini uygulamasını talep etti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:40
Fransa'da 11 STK'dan UCM'ye Netanyahu İçin Tutuklama Çağrısı

Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) gibi 11 sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin uygulanmasını istedi.

LDH ve Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) dahil bu kuruluşlar, ortak bir açıklama yaparak UCM'nin Netanyahu, Gallant ve Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif hakkında çıkardığı tutuklama emrine dikkat çekti. Bu kapsamda, Fransa'nın UCM'nin tutuklama emirlerini uygulaması ve belirtilen kişilerin Fransa topraklarına girmesi halinde tutuklanması talep edildi.

Açıklamada, Fransa'nın baskılara rağmen UCM'yi desteklemesi istendi ve "Bu emirlerin çıkartılması, İsrailli makamlara karşı yaptırım uygulanması ihtiyacını daha da pekiştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, konuk olduğu LCI Fransız kanalında UCM'nin çıkardığı tutuklama emirleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. De Villepin, muhabirin "Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını uygulamalı mı?" sorusuna, "Tabii ki uluslararası ceza mahkemesinin kararını uygulayacak." yanıtını verdi.

UCM, önceki gün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christophe Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında UCM'nin tutuklama emrinin ülkesinin uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili net bir yanıt vermekten kaçındı ve "Bu hukuken oldukça karmaşık bir soru." dedi.

Bugün yapılan bir açıklamada ise Fransa Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin tutuklama emirlerinin "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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