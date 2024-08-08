Fransa'da 17 Yaşındaki Genç Sürücünün Ölümüne İlişkin Soruşturma Tamamlandı

Fransa'da Polis Kurşunuyla Genç Sürücünün Ölümüne Dair Soruşturma Sona Erdi

Fransa'da geçen yıl 17 yaşındaki sürücü Nael M.'nin polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. RTL haberine göre, Nael'in ölümüyle ilgili olarak yürütülen "kasten adam öldürme" suçlamasıyla ilgili inceleme sonuçlandı.

Vekillere Yönelik Beklentiler

Tamamlanan bu soruşturmanın sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Nanterre Savcılığı, soruşturma dosyasını ağır ceza mahkemesine iletip iletmeyeceğine dair karar vermedi. Savcılığın bu kararının ardından, sorgu hakimlerinin dosya ile ilgili karar vermesi bekleniyor.

Davaya İlişkin Görüşler

Nael'in annesinin avukatı Nabil Boudi, soruşturmanın hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Öte yandan, Nael'e kurşun sıkan polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, dosyanın takipsizlikle sonuçlanması talebinde bulunacağını açıkladı ve müvekkilinin "kasten adam öldürme" suçundan yargılanmaması gerektiğini savundu.

Olayın Arka Planı

Fransız polisi, 27 Haziran 2023 tarihinde Nanterre'de üç kişinin bulunduğu bir araca ateş açarak 17 yaşındaki Nael M.'yi vurmuştu. Genç sürücünün ölümü, Fransa genelinde büyük protestolara yol açarken, polis şiddetine yönelik eleştiriler arttı. Protestolar sırasında birçok kentte insanlar sokaklara döküldü ve polisle çatışmalara sahne oldu.

Olayın ardından, Nael'in ölümüne sebep olan polis görevden alınmış ve tutuklu yargılanması kararlaştırılmıştı. Ancak, polisin Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi geldi.