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Fransa'da 19 İl İçin Turuncu Alarm Verildi

Fransa'da meteorolojik uyarılar nedeniyle 19 ilde sel ve fırtına riski ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:40
Fransa'da 19 İl İçin Turuncu Alarm Verildi

Fransa'da Sel ve Fırtına Tehlikesi

Fransa'nın 19 vilayetinde, meteorolojik koşullardan dolayı alarm seviyesi turuncu olarak belirlendi. Ulusal meteoroloji ajansı Meteo-France, Pyrenees-Atlantiques ve Hautes-Pyrenees vilayetlerinde rüzgar hızının saatte 150 kilometreye çıkabileceğini bildirdi.

Lyon'da Su Baskınları

Başkent Paris’in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinin yanı sıra, 17 vilayette şiddetli yağışların sel riskini artıracağı belirtildi. Bu durum, Rhone Nehri çevresinde önemli hasara neden oldu.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Lyon'da su baskınları nedeniyle itfaiye ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'den fazla olaya müdahale gerçekleştirdi. Yetkililer, su baskınları ve ağaçların devrilmesi riski hakkında vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

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