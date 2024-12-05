Fransa'da 200 Bin Kamu Çalışanı Tasarruf Planına Karşı Gösteri Düzenledi

Fransa'da, kamu kurumlarında gelecek yıl uygulamaya konulması planlanan tasarruf önlemlerine karşı çıkan kamu personeli sokağa çıktı. Ülkede işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen gösterilere 200 bin kişilik bir kalabalık katıldı.

Başkent Paris başta olmak üzere çeşitli şehirlerde, kamu çalışanları iş bırakarak taleplerini haykırdı. Göstericiler, iş koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de vurguladı. Paris'teki protesto gösterisi, Bercy yakınlarındaki Ekonomi Bakanlığı binasından başlayarak İtalya Meydanı'nda sona erdi.

Göstericiler, hükümetten kamu çalışanlarına saygı göstermesini istedi. Ülkenin en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikası (CGT)'nin Genel Sekreteri Sophie Binet, düzenlediği basın toplantısında, “Ülkede kamu ve özel sektörde yüz binlerce işten çıkarma yaşanacak” uyarısında bulundu.

Binet, son siyasi gelişmelere dair, “Fransa, bizi endişelendiren bir siyasi krizin içinde” diyerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, sendikacıların ve çalışanların seslerine kulak vermeye çağırdı. Macron'un, halkın genel çıkarlarını koruyarak, görevi başında kalması gerektiğini belirten Binet, “Sosyal talepler yerine getirilmeden bir hükümetin ayakta kalamayacağını” sözlerine ekledi.

CGT'ye göre, düzenlenen gösterilere 200 binden fazla kamu çalışanı katıldı ve bu eylemler, kamu sektöründeki tasarruf önlemlerine karşı duruşu simgeliyor.