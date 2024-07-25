Fransa'da 2024 Olimpiyatları Öncesi Saldırı Planı İddiası

Fransa'da Saldırı Planları Üzerine Gözaltılar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için geri sayım sürerken, Fransız polisi önemli bir operasyon gerçekleştirdi. İki gün önce, 18 yaşındaki bir gencin olası bir saldırı planı nedeniyle gözaltına almasının ardından, aynı yaştaki bir başka gencin daha bu gerekçeyle gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltılar ve Şüpheler

Ulusal medya kaynaklarına göre, Gironde bölgesinde, Olimpiyatlar dolayısıyla olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı dönemde, 18 yaşındaki bir genç, saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), bu gencin önceden gözaltına alınan 18 yaşındaki bir diğer gençle sosyal medya ve birebir iletişimde bulunduğunu belirtti.

Olimpiyat Oyunlarının Açılışı ve Güvenlik Önlemleri

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, BFMTV'ye verdiği röportajda, saldırı planının Olimpiyatlarla bir bağlantısının olup olmadığını araştırdıklarını belirtti. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyatların açılış töreni, tarihi bir öneme sahip. Bu tören, İlk kez Sen Nehri üzerine kurulan bir sahnede gerçekleştirilecek.

Beklentiler ve Katılımcılar

Paris 2024 tarihinde, yaklaşık 16 milyon turist bekleniyor. 206 ülke temsilcisinden 10,500 sporcu organizasyona katılacak ve ayrıca 110 hükümet liderinin açılış törenine katılması öngörülüyor.