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Fransa'da 3 Cezayirli Influencer Nefret Suçundan Gözaltına Alındı

Fransa'da, 3 Cezayirli sosyal medya kullanıcısı nefret suçu yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İlişkiler yeniden gerginleşiyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:27
Fransa'da 3 Cezayirli Influencer Nefret Suçundan Gözaltına Alındı

Fransa'da Nefret Suçu Şüphesiyle Gözaltılar

Son günlerde, Fransa ile Cezayir arasındaki diplomatik ilişkilerde yaşanan gerginlik, 3 Cezayirli sosyal medya kullanıcısının gözaltına alınması ile bir kez daha yükseldi. "Nefret suçu yayma" ve "şiddete teşvik etme" suçlamalarıyla gözaltına alınan Yusuf Zazou, Nouman Boualem ve Mad Obi gibi isimler, çok sayıda takipçiye sahip sosyal medya hesapları üzerinden Cezayir hükümetine destek paylaşımları yapıyordu.

Gerilen İlişkiler ve Tutuklamalar

Fransa'nın ulusal basınında yer alan haberlere göre, son yıllarda kötüleşen Fransa-Cezayir ilişkilerinin, karşılıklı gözaltı ve tutuklamalarla yeniden gerildiği belirtildi. Cezayirli yazar Boualem Sansal'ın tutuklanması, bu gerginliğin yeni bir örneği oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir hükümetine Sansal'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Cezayir yönetimi ise bu çağrıyı, "ülkenin iç işlerine müdahale" olarak değerlendirdi.

Cezayir ve Fransa Arasındaki Tarihi Sorunlar

Uzun yıllardır Fransa'da ikamet eden yazar Sansal, 2024'te Cezayir'e döndükten sonra yaptığı bir açıklama sonrasında tutuklanmıştı. Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkilerde Batı Sahra meselesinin yanı sıra, Cezayir arşivi ve kaybolan kişilerin akıbeti gibi tarihi sorunlar da mevcut.

Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra konusundaki tutumuna tepki olarak Paris büyükelçisini geri çekmişti. Her iki ülke arasında çözülmeyi bekleyen pek çok sorun bulunması, ilişkilerin her geçen gün daha da gerginleşmesine neden oluyor.

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