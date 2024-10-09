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Fransa'da 34 Vilayette Sel ve Fırtına İçin Turuncu Alarm

Fransa'nın 34 şehri sel ve fırtına nedeniyle turuncu alarm seviyesine geçti. Hava koşulları endişe yaratıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:07
Fransa'da 34 Vilayette Sel ve Fırtına İçin Turuncu Alarm

Fransa'da Sel ve Fırtına Uyarısı

Fransa, kötü hava koşulları nedeniyle 34 vilayetinde "turuncu alarm" durumuna geçti. Fransız meteoroloji servisi Meteo-France'ın raporuna göre, dün 19 vilayette etkili olan olumsuz hava şartları, bugün de birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

Alarm Seviyeleri Arttı

Sel ve fırtına riski nedeniyle turuncu alarm verilen vilayet sayısı 34'e yükselirken, sarı alarm ile uyarılan bölge sayısı 47 oldu. Meteorologlar, bu durumun halk için tehdit oluşturduğunu belirtiyorlar.

Hava Durumu Tahminleri

Fransa'nın güney kesiminde, özellikle Pyrenees bölgesinin batısında saatte 150 kilometreye kadar ulaşabilecek rüzgarların estiği, Paris bölgesinde ve Pays de la Loire vilayetinde yoğun yağışların beklendiği ifade ediliyor.

Özellikle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulanıyor.

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